Напомним, игрок сборной Аргентины в эту субботу продлил контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2020/21.

"Мы никогда не нервничали. Лионель всегда был доволен "Барселоной", и мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь, как он и желает. Мы учитываем опыт с Неймаром, поэтому должны защищать себя", – цитирует Амора Goal.com.

Неймар покинул "Барселону" этим летом и перебрался в "ПСЖ" за 222 млн евро.