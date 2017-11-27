Сотникова поздравила Кержакова: Пусть твой новый путь будет не хуже твоей спортивной карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова поздравила бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова с днем рождения.
«Сегодня у Кержакова день рождения! И я хочу поздравить тебя, пожелать тебе и твоей семье здоровья, удачи и везения во всем! У тебя теперь новый путь в жизни, пусть этот путь будет не хуже твоей спортивной карьеры и всего того, что ты сам себе желаешь. Пусть все исполнится! Оставайся таким же позитивным, классным! Я очень рада, что знаю такого человека как ты!», - написала Сотников в своем Instagram.
Керж! Дорогой! Ты первый футболист⚽️ с которым я познакомилась! После чего я начала следить за футболом! Так что скажите спасибо Александру 😎а там... как-то жизнь так складывалась,что теперь знаю лично очень много ребят с разных команд!😊 Этой фотке будет почти 3 года! Тогда Сашка пришёл на шоу "art on ice" и после приехал в гостиницу поздравить и пообщаться с нами😻 в тот момент он играл в Цюрихе ;) К сожалению @milana_kerzhakova тогда уехала 😬 и после того как я выложила эту фотку естественно СМИ начали писать совершенно другое😂🤦🏽♀️ ну короче есть что вспомнить👻 Но это не суть! Сегодня у @a.kerzhakov11 День Рождения! И я хочу поздравить тебя! Пожелать тебе и твоей семье здоровья! Удачи и везения во всем! У тебя теперь новый путь в жизни,пусть этот путь будет не хуже твоей Спортивной карьеры! 🤗 И всего того,что ты сам себе желаешь👼🏽 пусть все исполнится!🙏🏼 оставайся таким же позитивным,классным! Я очень рада,что знаю такого человека как ты! #кержаков11 #кержаковлучшийбомбардир #сднемрождения #кержаковкрасавчик #delya14 #asotka14 #sotnikova #adelina #dmitrievna
Добавим, что сегодня Кержакову исполнилось 35 лет.