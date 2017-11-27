«Сегодня у Кержакова день рождения! И я хочу поздравить тебя, пожелать тебе и твоей семье здоровья, удачи и везения во всем! У тебя теперь новый путь в жизни, пусть этот путь будет не хуже твоей спортивной карьеры и всего того, что ты сам себе желаешь. Пусть все исполнится! Оставайся таким же позитивным, классным! Я очень рада, что знаю такого человека как ты!», - написала Сотников в своем Instagram.

Добавим, что сегодня Кержакову исполнилось 35 лет.