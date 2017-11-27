"Администрация ФК «СКА-Хабаровск» приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером РОСГОССТРАХ Чемпионата России, "Локомотивом" (Москва)", – говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram.

 

⚽️⚽️⚽️ Администрация ФК «СКА-Хабаровск» приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером РОСГОССТРАХ Чемпионата России, "Локомотивом" (Москва). Начало игры 18-го тура – 19:00. Те, кто приобрел на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года (она доступна на сайте нашего клуба в разделе «Календарь Игр»). Вы должны сохранить билет на игру с «Локомотивом», а затем обменять его бесплатно, выбрав для посещения Стадиона имени Ленина любую иную домашнюю игру «СКА-Хабаровск» во второй половине текущего сезона. Мы ждём вас на интересной игре. Все на Стадион имени Ленина! #СКАлоко

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska)

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