«СКА-Хабаровск»: Приняли решение сделать свободным вход на матч с «Локомотивом»
Пресс-служба «СКА-Хабаровска» выступила с заявлением относительно матча с московским «Локомотивом».
"Администрация ФК «СКА-Хабаровск» приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером РОСГОССТРАХ Чемпионата России, "Локомотивом" (Москва)", – говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram.
⚽️⚽️⚽️ Администрация ФК «СКА-Хабаровск» приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером РОСГОССТРАХ Чемпионата России, "Локомотивом" (Москва). Начало игры 18-го тура – 19:00. Те, кто приобрел на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года (она доступна на сайте нашего клуба в разделе «Календарь Игр»). Вы должны сохранить билет на игру с «Локомотивом», а затем обменять его бесплатно, выбрав для посещения Стадиона имени Ленина любую иную домашнюю игру «СКА-Хабаровск» во второй половине текущего сезона. Мы ждём вас на интересной игре. Все на Стадион имени Ленина! #СКАлоко