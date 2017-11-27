Пресс-служба «СКА-Хабаровска» выступила с заявлением относительно матча с московским «Локомотивом».

"Администрация ФК «СКА-Хабаровск» приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером РОСГОССТРАХ Чемпионата России, "Локомотивом" (Москва)", – говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram.