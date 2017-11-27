Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает Don Balon, каталонский клуб собирается приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сине-гранатовые отказались от Месута Озила ("Арсенал") и Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль").

Источник уверяет, что причиной такого решения послужила статистика футболиста. Его игрой довольны скауты "Барселоны", а также тренерский штаб.

В нынешнем сезоне 25-летний датчанин провел во всех турнирах 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 50 млн евро.