"Через две недели я начну работу в общей группе. Форсировал ли я восстановление? Да, это так", – приводит слова француза Goal со ссылкой на Canal+.

Напомним, футболист, ставший игроком каталонского клуба этим летом, получил травму 16 сентября в матче «Хетафе».

Как сообщали в "Барселоне", Дембеле получил разрыв мышцы левого бедра и должен вернуться в строй через 3 месяца.