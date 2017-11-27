Дембеле заявил, что вернется в строй через две недели
Хавбек «Барселоны» Усман Дембеле, получивший травму колена, рассказал о своем состоянии.
"Через две недели я начну работу в общей группе. Форсировал ли я восстановление? Да, это так", – приводит слова француза Goal со ссылкой на Canal+.
Напомним, футболист, ставший игроком каталонского клуба этим летом, получил травму 16 сентября в матче «Хетафе».
Как сообщали в "Барселоне", Дембеле получил разрыв мышцы левого бедра и должен вернуться в строй через 3 месяца.