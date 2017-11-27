Ранее с поста главного тренера был уволен аргентинский специалист Эдгардо Баусу, который вывел Саудовскую Аравию на чемпионат мира 2018 года в России.

Как сообщает Voetbalzone, Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривает кандидатуры экс-наставников сборной России Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

Отмети, что Хиддинк находится без работы с 2016 года. Адвокат в ноябре этого года покинул пост главного тренера сборной Нидерландов.