Напомним, сегодня бывший главный тренер "горожан", который привел команду к чемпионскому титулу, отмечает 53-й день рождения.

"С 53-м днем рождения", – говорится в сообщении английского клуба.

Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 гг. За это время, помимо победы в АПЛ, наставник привел команду к Кубку и Суперкубку страны.

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