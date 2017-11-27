Напомним, сегодня бывший главный тренер "горожан", который привел команду к чемпионскому титулу, отмечает 53-й день рождения.

"С 53-м днем рождения", – говорится в сообщении английского клуба.

Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 гг. За это время, помимо победы в АПЛ, наставник привел команду к Кубку и Суперкубку страны.