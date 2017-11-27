«Манчестер Сити» поздравил Манчини с днем рождения
На официальной странице «Манчестер Сити» появилось сообщение, адресованное наставнику «Зенита» Роберто Манчини.
Напомним, сегодня бывший главный тренер "горожан", который привел команду к чемпионскому титулу, отмечает 53-й день рождения.
"С 53-м днем рождения", – говорится в сообщении английского клуба.
Happy 53rd birthday to @robymancio! 🙌 pic.twitter.com/lxfu11gPN4— Manchester City (@ManCity) 27 ноября 2017 г.
Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 гг. За это время, помимо победы в АПЛ, наставник привел команду к Кубку и Суперкубку страны.