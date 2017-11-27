Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Goal, «ПСЖ» побил клубный рекорд по количеству голов на старте чемпионата Франции.

В активе парижан 45 забитых мячей после победы над «Монако» (2:1) в 14 туре чемпионата Франции. Отмечается, что этот рекорд повторил национальный, который был установлен «Сент-Этьеном» в сезоне 1969/70.

«ПСЖ» также повторил рекорд чемпионата Франции по количеству очков (38) после 14 туров. Парижане занимает первое место в турнирной таблице.