В активе парижан 45 забитых мячей после победы над «Монако» (2:1) в 14 туре чемпионата Франции. Отмечается, что этот рекорд повторил национальный, который был установлен «Сент-Этьеном» в сезоне 1969/70.

«ПСЖ» также повторил рекорд чемпионата Франции по количеству очков (38) после 14 туров. Парижане занимает первое место в турнирной таблице. 

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