«Очень важная игра, в которой мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперёд. Матч был очень сложным, хабаровская команда хорошо оборонялась. Мы допустили ошибку, когда соперник сравнял счёт. И нам было очень сложно забить второй мяч. Но мы это сделали в конце матча», - сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Главный тренер «Локомотива» также прокомментировал инцидент с главным арбитром встречи Романом Галимовым.

«Почему кричал на судью во втором тайме после инцидента с участием Денисова? Потому что не был согласен с решением судьи, Денисов был первый на мяче, штрафной должен был быть в другую сторону. Денисов ещё и травму получил в этом эпизоде», - сообщил Семин.

В следующем туре столичный клуб сыграет 2 декабря в Москве против "Рубина", а "СКА-Хабаровск" днем позже встретится на выезде с "Анжи".