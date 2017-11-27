«Тяжелая игра, ожидаемая, после длительного перелета, на скользком поле, при низкой температуре с высокой влажностью, против сильного соперника, который хочет и умеет обороняться. Погода терпимая, но зрителям, игрокам, судьям было холодно, это было видно; условия на грани экстремальных. Мы забили первыми, затем пропустили, но боролись до последних секунд. Не зря летели, путь обратно будет легче», - цитирует Геркуса ТАСС.

Благодаря победе красно-зеленые упрочили свое лидерство в турнирной таблице, набрав 39 очков. В активе "СКА-Хабаровска" – 12 баллов и последнее, 16-е место.