Матч 18-го тура РФПЛ между этими командами закончился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». В Хабаровске в это время был 12-градусный мороз.

«Понятно, что ребята отдавали все силы, от них воздух над полем нагрелся. Но именно в таких тяжелых матчах и проявляется сила духа коллектива. У нас она есть, команда сегодня это доказала», - цитирует Мещерякова ТАСС.

«Любой тяжелый матч должен вести к хорошему результату, и я хочу поблагодарить игроков, которые в связи с тяжелыми перелетом и погодными условиями сделали все зависящее, чтобы поддержать набранный темп и показать достойную игру», - добавил Мещеряков.

В следующем туре столичный клуб сыграет 2 декабря в Москве против «Рубина», а «СКА-Хабаровск» днем позже встретится на выезде с «Анжи».