«В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

В следующем туре столичный клуб сыграет 2 декабря в Москве против «Рубина», а «СКА-Хабаровск» днем позже встретится на выезде с «Анжи».