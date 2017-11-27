Железнодорожники выиграли у «СКА-Хабаровска» со счетом 2:1, забив победный гол на последней минуте матча. Поединок прошел при 12-градусном морозе.

«Приезжали за победой, которую вырвали в концовке за счет характера. Все молодцы, играли до конца! Холод? Во время матча на него не обращали внимания. К сожалению, травму получил Влад Игнатьев. Надеюсь, что с ним все будет в порядке

Впереди матч с «Рубином». Уверен, болельщики поддержат нас в заключительном домашнем матче этого года», - приводит слова Кверквелии официальный сайт «Локомотива».

Благодаря победе «Локомотив» упрочил свое лидерство в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре столичный клуб сыграет 2 декабря в Москве против «Рубина».