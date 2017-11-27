Напомним, матч между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» закончился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

«Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики - у московского «Локомотива». Комментарии закрыты на модерацию. Все, кто особо отличился в сквернословии будут наказаны», - сообщается в комментариях под фото.

В активе «СКА-Хабаровска» после 18-и матчей чемпионата России– 12 баллов и последнее, 16-е место.