«СКА-Хабаровск»: Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики у «Локомотива»
Администратор группы ВКонтакте ФК «СКА-Хабаровска» закрыл комментарии под фото итогового результата матча 18-го тура РФПЛ.
Напомним, матч между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» закончился со счетом 2:1 в пользу москвичей.
«Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики - у московского «Локомотива». Комментарии закрыты на модерацию. Все, кто особо отличился в сквернословии будут наказаны», - сообщается в комментариях под фото.
В активе «СКА-Хабаровска» после 18-и матчей чемпионата России– 12 баллов и последнее, 16-е место.