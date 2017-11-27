— Очень тяжелый матч. После Лиги чемпионов всегда сложно играть, тем более против «Рубина» на их домашней арене. Но мы проделали хорошую работу.



— Есть мнение, что против «Рубина» нельзя пропускать первыми. Сегодня мы открыли счёт, и затем все сложилось хорошо. Действительно ли это очень важно?

— Да. Если в игре с «Рубином» пропускаешь первым, на 80 процентов ты проиграешь матч. Мы не позволили им забить, открыли счет, игра раскрылась, и мы могли больше контролировать ее ход. У них практически не было шансов что-то сделать у наших ворот.



— У нас кадровые проблемы, сложнейший календарь, но команда продолжает побеждать. С чем это связано? С характером?

— У нас очень опытные футболисты. Костяк команды состоит из ребят, которые выступают за нее по 11-13 лет, и все это время идут в лидерах. Это говорит о классе игроков. Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но мы — ЦСКА, играем на победу в каждом матче, и в Лиге чемпионов, и в национальном первенстве, - цитирует Натхо официальный сайт ЦСКА.

Напомним, единственный мяч в этой игре забил Понтус Вернблум. Натхо не сумел реализовать пенальти.