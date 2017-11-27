Напомним, в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Рубин» - 1:0. Единственный мяч забил Понтус Вернблум. Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, болельщика московских армейцев обвиняют в вандализме.

«В день проведения матча в половине восьмого утра в дежурную часть Управления МВД России по городу Казани поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Чистопольской неизвестные разрисовали стены.

Как установили полицейские, автором рисунков оказался 16-летний житель Москвы – фанат ФК ЦСКА, его стражи порядка задержали в тот же день. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).

Кроме того, после футбольного матча полицейские за использование файера задержали 22-летнего жителя Ульяновска, также фаната ЦСКА. Задержанному назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, а также запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года», - говорится в сообщении МВД Татарстана.