Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак простаты, будет прооперирован.

Как сообщает пресс-служба «Севильи» операция запланирована на 28 ноября.

«Во вторник во второй половине дня Бериццо будет прооперирован в связи с аденокарциномой простаты. Возвращение аргентинского тренера на тренерский мостик будет зависеть от того, как протекает восстановление. Мы уверены, что это произойдёт как можно скорее», - сообщается на сайте.

Добавим, что в отсутствии Бериццо исполнять обязанности тренера будет его помощник Эрнесто Маркуччи.