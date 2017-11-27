Как сообщает пресс-служба «Севильи» операция запланирована на 28 ноября.

«Во вторник во второй половине дня Бериццо будет прооперирован в связи с аденокарциномой простаты. Возвращение аргентинского тренера на тренерский мостик будет зависеть от того, как протекает восстановление. Мы уверены, что это произойдёт как можно скорее», - сообщается на сайте.

Добавим, что в отсутствии Бериццо исполнять обязанности тренера будет его помощник Эрнесто Маркуччи. 

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