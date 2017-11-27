Главный тренер «Алавеса» Джанни Де Бьязи отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

Причиной расставания с 61-летним итальянским специалистом стали неудовлетворительные результаты команды. После 13 туров чемпионата Испании «Алавес» занимает последнее место, набрав шесть очков.

Отметим, что это уже вторая тренерская отставка в клубе в нынешнем сезоне: в сентябре «Алавес» после четырех поражений расстался с Луисом Субельдией.