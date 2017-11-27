- «Рубин» испытывает проблемы в организации игры в атаке. Команда создает мало моментов и практически не забивает. Нападающим не хватает сыгранности между собой и средней линией. У ЦСКА все больше проблем: сейчас выбыл Щенников. Тем не менее армейцы дают результат на опыте. Они играют очень надежно в обороне и действуют неплохо в атаке. Мне нравится треугольник Дзагоев, Витинью, Головин плюс Вернблум. Кроме того, молодежь ЦСКА уже обстреляна - ребята помогают основе. Кучаев заработал пенальти, добавил свежести Гордюшенко. Вернблум получил три голевых момента, но использовал только один. Это объясняется небольшим опытом игры на позиции центрального нападающего. Форварды адаптированы к голевым ситуациям и более рационально используют моменты. Чувствуется, что у Понтуса таких навыков не хватает, поэтому он не всегда принимает верное решение. Швед не входит в пятерку лучших нападающих РФПЛ. В десятку? Он вообще не относится к нападающим. Ясно, что это его временная позиция. Когда появится центрфорвард, то он вернется в опорную зону и будет выполнять свои привычные обязанности, - сказал Бубнов.