«Я считаю «Интер» фаворитом, потому что они не играют в еврокубках и Спаллетти воскресил команду. Кроме того, у них есть нападающий, который может забивать всегда (Мауро Икарди)», - цитирует Моджи Football Italia.

Напомним, Лучано Спаллетти возглавляет «Интер» с нынешнего сезона. «Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков в 14 матчах.