«Спартак» в матче 18-го тура РФПЛ обыграл «Зенит» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. У гостей гол на счету Доменико Кришито. На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник красно-белых Фернандо.

Москвичи с 31 очком идут на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, петербуржцы с 33 баллами занимают второе место.

Напомним, следующий матч «Зенит» проведет 2 декабря в Петербурге против «Урала», «Спартак» 1 декабря сыграет в Туле с «Арсеналом».