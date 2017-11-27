В составе хозяев отличились Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. У гостей гол на счету Доменико Кришито. На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник красно-белых Фернандо.

Москвичи с 31 очком идут на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, петербуржцы с 33 баллами занимают второе место.

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РФПЛ. Положение команд Турнирная таблица

Напомним, следующий матч «Зенит» проведет 2 декабря в Петербурге против «Урала», «Спартак» 1 декабря сыграет в Туле с «Арсеналом».

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