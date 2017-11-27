Денис Глушаков: Хотели отыграться за поражение в Санкт-Петербурге
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы красно-белых над «Зенитом» (3:1).
«Что было в раздевалке? Ничего, просто порадовались победе. Мы ее ждали. Это приятная победа, мы играли дома при своих болельщиках и хотели отыграться за поражение в Питере. Нас устраивала любая победа – 1:0, 2:0… Три очка не пахнут», - рассказал Глушаков.
По итогам 18-го тура чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице, «Зенит» с 33 очками располагается на второй строчке.