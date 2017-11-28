– Пропустили два быстрых мяча, потом один забили и вернулись в игру, – приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита». – Не хватило второго. Ну а в конце, понятное дело, что всеми силами пытались забить второй и пропустили контратаку.

– Екнуло сердце, когда не получилось забить в конце первого тайма?

– Я видел, что не дотягиваюсь, но очень хотел ударить. Чуть-чуть пониже бы летел мяч и все было бы нормально.

– Можно назвать этот эпизод ключевым?

– Можно, конечно. Если бы забил, мы сравняли бы счет.

– За счет чего сегодня «Спартак» переиграл «Зенит»?

– Забили два хороших быстрых мяча за счет индивидуальных действий. В целом, матч получился хороший. Кто забил первый мяч, тот и выиграл. «Спартаку» повезло больше.

– «Спартак» в первом матче и сегодня – две разные команды?

– Естественно, дома все по-другому играют. Они хотели реабилитироваться, что у них и получилось. Дома всегда играть лучше.

– Насколько критичен отрыв «Локомотива»?

– Конечно, критичен. Шесть очков, нужно догонять.