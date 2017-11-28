Александр Кокорин: В целом, матч получился хороший
Форвард «Зенита» Александр Кокорин – о поражении от «Спартака» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России.
– Пропустили два быстрых мяча, потом один забили и вернулись в игру, – приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита». – Не хватило второго. Ну а в конце, понятное дело, что всеми силами пытались забить второй и пропустили контратаку.
– Екнуло сердце, когда не получилось забить в конце первого тайма?
– Я видел, что не дотягиваюсь, но очень хотел ударить. Чуть-чуть пониже бы летел мяч и все было бы нормально.
– Можно назвать этот эпизод ключевым?
– Можно, конечно. Если бы забил, мы сравняли бы счет.
– За счет чего сегодня «Спартак» переиграл «Зенит»?
– Забили два хороших быстрых мяча за счет индивидуальных действий. В целом, матч получился хороший. Кто забил первый мяч, тот и выиграл. «Спартаку» повезло больше.
– «Спартак» в первом матче и сегодня – две разные команды?
– Естественно, дома все по-другому играют. Они хотели реабилитироваться, что у них и получилось. Дома всегда играть лучше.
– Насколько критичен отрыв «Локомотива»?
– Конечно, критичен. Шесть очков, нужно догонять.