– Железнодорожникам нужна была победа, и очень удачно удалось забить быстрый мяч, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru. – Правда, хозяева тут же отыгрались, и все оставшееся время «Локомотив» владел мячом, особенно во втором тайме. Гости оказывали серьезное давление, но СКА организованно оборонялся всей командой и до последних минут был близок к очкам. В любом случае много двигаться пришлось обоим соперникам. Это стоит отметить с учетом непростых погодных условий.

СКА почти дотерпел до ничьей, но ошибка в самой концовке стоила положительного результата. По пенальти вопросов никаких нет – «Локомотив» заслужил и его, и победу в целом. Хозяева за весь матч практически не создали опасных моментов, хотя и у гостей их было не то чтобы очень много. Скорее можно говорить о неплохих подходах к воротам соперника, но тот с ними справлялся до последних минут. Как бы то ни было, победа москвичей закономерна.

Для столичного клуба эти три очка очень важны. ЦСКА и «Краснодар» свои матчи выиграли, поэтому «Локо» нужно было сохранить имевшийся отрыв.