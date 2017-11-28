"Я перед игрой предполагал, что "Спартак" победит со счетом 2:1, и такой счет сохранялся до последних минут. Москвичи играли дома, они сейчас в хорошей форме, а "Зенит" строится-строится, но пока это только набор хороших футболистов, а не команда. То один состав, то другой. Пока они трутся-трутся, а их уже почти все догнали. Ну и болельщики "Спартака" сделали свое дело", - приводит слова Мостового "Р-Спорт".