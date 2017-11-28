Напомним, питерский клуб потерпел гостевое поражение в 18-м туре РФПЛ.

«Результат определяется соотношением забитых и пропущенных мячей, а они – следствие ошибок. Но прежде чем скажем о них, надо признать: «Спартак» был сегодня силен. Команда Карреры сейчас набрала очень хорошую спортивную форму, а главное – что в превосходной форме находятся три игрока линии атаки красно-белых. Думаю, что при подготовке к матчу на этот нюанс делался особый акцент. Но, видимо, не до каждого игрока «Зенита» дошли указания тренерского штаба. Ведь не то чтобы не справились – даже не пытались нейтрализовать эту тройку. «Спартак» забивал свои голы в разреженном пространстве. Начало игры, все еще свежие – надо было плотнее сыграть. Но поплотнее не получилось – и получили два гола.

Но не могу не подчеркнуть: голы «Спартака» были на зависть. Редко когда увидишь такую идеальную подачу Комбарова, которая получилась у него, может быть, впервые в карьере, и такой точный удар головой Самедова, который, наверное, раньше раз в жизни забивал со «второго этажа». А второй мяч «Спартака» и вовсе получился очень красивым. Несколько передач в одно касание и прицельный обводящий удар. Загляденье! При таких голах язык не повернется упрекать оборону «Зенита».

Игроки «Зенита» находятся в хорошей форме, что и показали концовка первого и второй тайм. Двигалась команда неплохо. Просто пришла пора определиться с основным составом. Нужен костяк, на котором держится игра. А «Спартак» был очень хорош. На мой взгляд, таких команд, как «Спартак», у нас в РФПЛ на сегодня больше нет. «Зенит» же в какой-то мере постигла расплата. Слишком все было гладко на старте сезона: поверили, что дальше пойдёт по накатанной", – цитирует специалиста «Спорт уик-энд».