Напомним, итальянский специалист был отправлен в отставку накануне, а его место занял Дженнаро Гаттузо.

"Конечно, это непростое решение, но мы должны были это сделать. Речь идет о футболе, где иногда приходится что-то менять, а не ждать, когда все изменится. Не было матча, который решил судьбу Монтеллы. За это отвечает наш спортивный директор Массимилиано Мирабелли.

Мы ждали, что вот-вот появится какая-то искра, но этого не случилось. Сейчас "Милан" даже не достиг среднего уровня, поэтому это решение пойдет на пользу не только клубу, но и самому Монтелле. Он сделал все, что мог, но, к сожалению, ничего не вышло.

Я нахожусь в постоянном контакте с руководством. Они хотят, чтобы "Милан" соответствовал мировому уровню. Владельцы часто жаловались на игру команды, и Мирабелли понял – что-то пошло не так.

Я уверен, что в ближайшем матче клуб вернется на истинный путь и достигнет поставленных целей", – приводит слова Фассоне Football Italia.