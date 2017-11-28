7 декабря УЕФА может отдать Санкт-Петербургу матч открытия Евро-2020
7 декабря в швейцарском Ньоне исполком УЕФА определит место проведения матча открытия чемпионата Европы 2020 года.
Напомним, Евро-2020 состоится в 13 городах: Санкт-Петербурге, Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин и глава РФС Виталий Мутко презентовали логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020.