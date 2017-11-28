Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии может воссоединиться с Жозе Моуринью летом 2018 года.

"Его переезд на "Олд Трафорд" разобьет мне сердце. Почему? Потому что у "Манчестер Юнайтед" хватает опытных и сильных игроков. Слышал, что клуб не собирается продлевать контракт с Хуаном Матой, что беспокоит меня. Это может послужить причиной, почему Озил станет игроком "МЮ". К тому же, мы помним, что его контракт с "Арсеналом" заканчивается летом, и он может бесплатно перейти в другую команду", – сказал Райт, чьи слова приводит Goal со ссылкой на BBC.

Согласно СМИ, помимо "красных дьяволов" к игроку "пушкарей" проявляет интерес "Барселона".