– СКА сыграл с «Локо», ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Кто из лидеров РФПЛ оставил самое сильное впечатление своей игрой?

– Эти разговоры лучше отложить до весны. Раз «Локомотив» лидирует, он самый сильный сегодня. Своего эта команда в Хабаровске в итоге добилась, хотя мы провели хороший матч.

– Во втором тайме «Локо» оставил СКА без мяча.

– Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту, - приводит слова Довбни официальный сайт клуба. - Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение.

– Команда проиграла четвертый раз кряду. Успеете психологически отойти от неудачи в игре с лидером лиги?

– У нас есть выбор? Никто СКА турнирные очки не подарит. Придется их выгрызать с боем. У нас просто нет иного пути. С «Локо» многое сделали, чтобы добиться положительного результата. Играли дисциплинировано, почти не допускали ошибок. Тем неприятнее итог игры.

– Это чемпионское везение — забить победный гол, не реализовав прежде 11-метровый и попав, добивая мяч, в перекладину?

– Без везения тут не обошлось, но какое оно для «Локо», не думаю и не знаю. Если честно, мне обидно, но нужно забыть эту игру. Но я могу найти позитив в том, как мы провели матч. Если будем играть так и дальше, с таким желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просит главный тренер, очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось, и сказать спасибо тем, кто пришел поддержать нас на стадион.

– До игры было много разговоров о погоде и морозе в Хабаровске.

– С ЦСКА погода была менее комфортной.

– Вам лично мороз мешал?

– Игроки двигаются, зрители — нет. Им, уверен, порой холодно, хотя хабаровчан морозом не напугаешь. Именно за это им спасибо – приходят, переживают, верят в нас.