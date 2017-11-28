«Мы уже полноценно вернулись в гонку за чемпионство. Три очка, добытые в этой встрече, для нас на вес золота. Мы так много работали для того, чтобы вернуться в верхнюю часть турнирного зачета... Теперь не время расслабляться: у нас еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов. До зимнего перерыва у нас еще три финала: два — в чемпионате России (против тульского «Арсенала» и ЦСКА —прим. «Советский спорт») и один — в Лиге чемпионов (против «Ливерпуля»), - приводит слова Боккетти «Газета.Ru».