На плакате изображен легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чемпионата мира-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.

"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола. Он должен был быть понятен всем, почему именно такое изображение", - приводит слова вице-премьера РФ Виталия Мутко "Р-Спорт"

Добавим, что плакаты предыдущих чемпионатов мира выглядели так:

 

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