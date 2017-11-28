Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин
Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
На плакате изображен легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.
В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чемпионата мира-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.
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ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA
"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола. Он должен был быть понятен всем, почему именно такое изображение", - приводит слова вице-премьера РФ Виталия Мутко "Р-Спорт"
Добавим, что плакаты предыдущих чемпионатов мира выглядели так:
Today, the #WorldCup poster for 🇷🇺 Russia 2018 will be revealed!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 ноября 2017 г.
From the 2⃣0⃣to have come so far, which is your favourite? 😍
🇺🇾🇮🇹🇫🇷🇧🇷🇨🇭🇸🇪🇨🇱🏴🇲🇽🇩🇪🇦🇷🇪🇸🇲🇽🇮🇹🇺🇸🇫🇷🇰🇷🇯🇵🇩🇪🇿🇦🇧🇷 pic.twitter.com/CpO9fFcOuE