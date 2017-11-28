Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

На плакате изображен легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чемпионата мира-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.

⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!

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ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.

"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола. Он должен был быть понятен всем, почему именно такое изображение", - приводит слова вице-премьера РФ Виталия Мутко "Р-Спорт"

Добавим, что плакаты предыдущих чемпионатов мира выглядели так: