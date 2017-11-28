Напомним, что Гилерме получил травму бедра в матче четвертого тура Лиги Европы с «Шерифом».

«Мое повреждение не настолько серьезное, как я представлял изначально. Прошло уже три недели, я хорошо себя чувствую - очень хороший прогресс, но все равно это травма, с которой опасно торопиться. Врачи сказали, что я буду лечиться максимум два с половиной месяца, может, даже шесть недель, но до перерыва сыграть не успею. Я не спешу, время у меня есть - главное, быть готовым к сборам», - передает слова Гилерме ТАСС.

Добавим, что «Локомотив» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.