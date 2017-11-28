Как сообщает ecodiario.eleconomista.es, Марсело сегодня предстал перед судом. Прокуратура предъявила бразильцу обвинения в создании структуры, с помощью которой он в 2011, 2012 и 2013 годах скрыл доходы.

Добавим, что такие же обвинения ранее были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду и экс-форварду «Атлетико» Радамелю Фалькао. 

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