Защитник «Реала» Марсело признал вину в уклонении от уплаты налогов и заплатит почти 500 тысяч евро налоговым органам Испании.

Как сообщает ecodiario.eleconomista.es, Марсело сегодня предстал перед судом. Прокуратура предъявила бразильцу обвинения в создании структуры, с помощью которой он в 2011, 2012 и 2013 годах скрыл доходы.

Добавим, что такие же обвинения ранее были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду и экс-форварду «Атлетико» Радамелю Фалькао.