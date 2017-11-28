"Смотрел матч "Спартак" - "Зенит", честно говоря, хотел ничью, но результат неплохой - теперь есть отрыв от "Зенита". Не согласен с Александром Кокориным, что отрыв в шесть очков критичный - еще 12 игр до конца чемпионата, у нас много сложных встреч. В чемпионате России есть команды, которые, как многие считают, должны вылететь в ФНЛ, но они все равно отбирают очки у тех, кто выше в турнирной таблице. Нужно быть внимательным и нельзя думать, что шесть очков - это большой отрыв.

У нас остались матчи со "Спартаком", "Зенитом" и "Краснодаром", так что рано говорить о чемпионстве", - цитирует Гильерме ТАСС.