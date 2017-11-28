Как сообщает AS, российский футболист вернулся в общую группу после восстановления от травмы, где снова получил повреждение. Отмечается, что Черышев ушиб правую лодыжку.

26-летний полузащитник в ближайшее время пройдет медобследование, после которого станут известны сроки его возвращения.

Черышев в текущем сезоне провел за «Вильярреал» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 

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