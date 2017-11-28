- Вспоминая ваше недавнее интервью, в котором вы высказались по поводу арбитра Мешкова, вчера мы всей редакцией внимательно за ним наблюдали. Но ничего криминального в его работе обнаружить не смогли.

- В принципе, да, разве что Мешков мог удалить Самедова за толчок Паредеса. Тот, правда, артистично симулировал, хотя Саша до его лица даже не дотронулся. Просто в любом европейском чемпионате за такой толчок показали бы красную.

- Но все же, к арбитру серьезных претензий нет.

- Если тщательно разобрать судейство, то Мешков держал руку на пульсе и судил в пользу «Локомотива»…

- Не понял, как-то у вас все сложно…

- Я перед игрой говорил, что Мешков этот матч будет судить против «Зенита» в пользу «Локомотива». После чуда-пенальти на 93-й минуте в Хабаровске, но всеми, кто в нашем футболе разбирается, вполне ожидаемом, ждать, что «Зенит» выиграет у «Спартака», не приходилось. После игры в Хабаровске я всем своим друзьям сказал: «Зенит» сегодня точно не выиграет. Надо же отрыв увеличить. Вот «Локомотив» от «Зенита» уже на 6 очков оторвался.