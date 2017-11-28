38-летний экс-голкипер, который завершил игровую карьеру в 2016 году, занял должность заместителя спортивного директора по общим вопросам.

Напомним, Малафеев всю карьеру игрока провел в «Зените». В основной команде вратарь дебютировал 7 июля 1999 года в матче против «Алании». Тогда футболисту было 20 лет. Всего в составе сине-бело-голубых Малафеев провел 442 матча во всех турнирах. Бывший вратарь - четырехкратный чемпион России, двукратный победитель Кубка и Суперкубка страны, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также бронзовый призер Евро-2008.