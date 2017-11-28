- Для меня большая честь вернуться в структуру родного клуба. Стоит ли говорить, что «Зенит» для меня не просто работа - это моя жизнь. Родители меня привели сюда мальчиком и уже здесь я сформировался не только, как спортсмен, но и как личность. Пройдя весь путь, начиная со «Смены» и нынешней академии, «Зенит» открыл для меня мир большого спорта, и я счастлив вернуться в мой родной клуб. Я понимаю всю возложенную на ответственность и приложу максимум усилий, чтобы привести наш родной клуб к новым победам, - написал Малафеев на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее «Зенит» объявил, что 38-летний бывший футболист будет работать в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам.

Малафеев всю игровую карьеру провел в «Зените». В основной команде вратарь дебютировал 7 июля 1999 года в матче против «Алании». Тогда футболисту было 20 лет. Последнюю официальную игру голкипер провел 30 мая 2015-го, когда петербуржцы обыграли «Локомотив» (1:0). Воспитанник «Зенита» завершил карьеру в мае 2016 года.

Всего в составе сине-бело-голубых Малафеев провел 442 матча во всех турнирах. Бывший вратарь - четырехкратный чемпион России, двукратный победитель Кубка и Суперкубка страны, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также бронзовый призер Евро-2008.