Сегодня, 28 ноября, было объявлено, что Малафеев занял пост заместителя директора «Зенита» по общим вопросам.

«Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов. В прессе было много информации, поэтому на подсознательном уровне думал, соглашусь ли на предложение или нет, когда оно поступит», - приводит слова Малафеева ТАСС.