За три часа до начала матча 19-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» на стадионе «Санкт-Петербург» начнет работу новогодний «Фан-Променад».

На арене будет работать крафт-ярмарка «Сейчастье на Крестовском», где болельщики смогут приобрести новогодние украшения и угощения. Также для детей и их родителей будет организован «Утренник на Крестовском» с участием Деда Мороза. Кроме того, на стадионе выступит театральная группа «Лицедеи» и музыкальный коллектив Orchestra Beat, который исполнит известные новогодние песни.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» состоится 2 декабря и начнется в 14:00. «Фан-Променад» на стадионе «Санкт-Петербург» откроется в 11:00. Ранее петербургский клуб сообщил, что дети до 12 лет смогут попасть на игру бесплатно.

После 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в таблице РФПЛ и на шесть очков отстают от «Локомотива». Уральцы с 24 очками идут на восьмой позиции.