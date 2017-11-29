- Мы не сыграли так, как умеем. Плохо выглядели в первом тайме, а потом вернуться в игру было уже сложно. Разочарованы своим выступлением. Мы начали матч неправильно, позволили сопернику забить. Так было и во встречах с «Вест Бромвичем» и «Боруссией», - цитирует специалиста BBC Sport.