Контракт 38-летнего голкипера с португальской командой был рассчитан до конца этого сезона.

Сезар выступал за «Бенфику с 2014 года, став в ее составе трехкратным чемпионом Португалии.

Наибольшую известность на клубном уровне ему принесли выступления за «Интер», с которым Сезар четыре раза выиграл серию А, становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

В составе сборной Бразилии он дважды выиграл Кубок конфедераций и одиин раз - Кубок Америки.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.