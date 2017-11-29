Вратарь Жулио Сезар расторг соглашение с «Бенфикой» по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 38-летнего голкипера с португальской командой был рассчитан до конца этого сезона.

Сезар выступал за «Бенфику с 2014 года, став в ее составе трехкратным чемпионом Португалии.

Наибольшую известность на клубном уровне ему принесли выступления за «Интер», с которым Сезар четыре раза выиграл серию А, становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

В составе сборной Бразилии он дважды выиграл Кубок конфедераций и одиин раз - Кубок Америки.