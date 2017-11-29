- Вообще считаю, что его выход на поле был неэффективен. Я пристально следил за его игрой, и было видно, что в его пользу заканчивалось минимальное количество единоборств. Он не смог выполнить задачи, с которыми выходил: цепляться за мячи, снимать верховые передачи и так далее. Практически все передачи, которые шли на него, были неэффективны. Не думаю, что здесь играл роль какой-то психологический фактор, типа давления трибун, он же до этого всегда ярко играл на «Открытие Арене». Просто у Артема весь сезон неубедительный. Он пока так и не может выйти на ту форму, в которой был в прошлом чемпионате, - считает Шац.