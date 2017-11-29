Эллардайс близок к подписанию контракта с «Эвертоном» на 12 млн фунтов
Сэм Эллардайс в самое ближайшее время может быть объявлен новым главным тренером «Эвертона», сообщает The Sun.
63-летний английский специалист собирается прервать отпуск в Дубае и вылететь сегодня на родину, чтобы окончатльно договориться с руководстовом мерсисайдцев.
По данным The Sun, Эллардайсу предложен контракт сроком на 2,5 года на сумму 12 миллионов фунтов. В неделю он будет получать 100 тысяч фунтов.
Пост главного тренера «ирисок» остается вакантным после того, как пять недель назад его покинул Рональд Куман.