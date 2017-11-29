Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал фаворита в борьбе за победу в РФПЛ.

"На данный момент фаворит чемпионата – это «Локомотив». Дело не только в таблице. Шесть очков – хорошее преимущество, но недостаточное для гарантированного золота, и предыдущие годы – яркое тому подтверждение. "Локо" сейчас показывает самую стабильную и качественную игру.

"Локомотив" – это действительно копия прошлогоднего "Спартака". Ничего не напоминает победа над «СКА-Хабаровск» на последних минутах? Но важно понимать, что везение достигается путем тренировок. "Локомотиву" ведь не просто так фартит. Так что первое место футболисты "Локо" заслужили", – цитирует Широкова "Чемпионат".