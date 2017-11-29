"Защита доморощенных игроков" уже звучит как-то предвзято. Есть естественные и искусственные вещи. Играют ведь Александр Головин, Алексей и Антон Миранчуки. Потому что есть определенный талант и способности. Другое дело, что иногда места в составе по тем или иным причинам отдаются равносильным легионерам. Вот здесь надо побороться.

Когда я был тренером "Динамо", и было объявлено о схеме "10+15", я был рад. У тебя все могут играть, но, опять же, никто не мог сказать точно, кто будет в составе – венгр Балаж Джуджак или Юрий Жирков, это два равных игрока.

Если будут ограничения в заявке, клубы будут думать, насколько сильны должны быть приобретаемые иностранцы, никто не будет засорять свою заявку. Пусть это будет "9+16" или "8+17", для меня разницы нет, все же в одинаковых условиях", – цитирует специалиста ТАСС.