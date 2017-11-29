«Во-первых, тренировки Гаджиева дали свои плоды. Затем тактические занятия и требования к нам в плане того, что можно и нельзя делать. Плюс психология, он с каждым из нас разговаривает. С ним и связываю свой текущий прогресс», - приводит слова Идову официальный сайт «Амкара».

«Получается, мы на теориях матчи разбираем, потом я сам свою игру разбираю, и ещё отец всегда мне пишет, как я сыграл. Он – мой главный критик, требует от меня прыгать выше своей головы. Какие-то игры получается, какие-то – нет. Работаю над тем, чтобы в каждой игре стабильно выступать на высоком уровне», - добавил нигерийский защитник.