«Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба «Андерлехт»: его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов евро», - сообщает газета Derniere heure.

Добавим, что Усманов владеет 30% акций лондонского «Арсенала». Кроме российского бизнесмена, на приобретения «Андерлехта» претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте. В настоящее время владельцем бельгийского клуба является Роджер Ванден Сток. 

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