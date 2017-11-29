Российский бизнесмен Алишер Усманов готов сделать предложение о покупке бельгийского клуба «Андерлехт» за более чем 100 миллионов евро.

«Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба «Андерлехт»: его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов евро», - сообщает газета Derniere heure.

Добавим, что Усманов владеет 30% акций лондонского «Арсенала». Кроме российского бизнесмена, на приобретения «Андерлехта» претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте. В настоящее время владельцем бельгийского клуба является Роджер Ванден Сток.