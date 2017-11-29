«Впереди ещё почти половина чемпионата, всё может перевернуться. Но у нас сильная команда, много классных игроков и есть дух единства. Мы бьемся на поле друг за друга, идём от игры к игре. Но я готов признать приятный факт - на зимний перерыв мы уйдем первыми. Это очень здорово», - приводит слова Фарфана официальный сайт «Локомотива».

«Я счастлив, что играю сейчас в «Локо», в России, что в моей судьбе всё сложилось именно так. Чемпионат мира все ближе, а я чувствую, что уже привык к вашей стране. Во время ЧМ не буду ощущать себя гостем. И мне есть о чем рассказать партнерам по сборной», - добавил игрок сборной Перу.

Напомним, что после 18 туров РФПЛ «Локомотив» с 39-ю очками занимает первое место в турнирной таблице.